Прогноз уряду: у 2012р. виробництво електроенергії зросте на 1,3%, споживання – на 2,3%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в 2012 році збільшиться на 1,3%, або на 2,601 млрд. кВт/год. порівняно з очікуваним фактичним виробництвом в 2011 році (197,589 млрд. кВт/год.) – до 200,190 млрд. кВт/год.

Відповідні показники прогнозного балансу електроенергії містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради в п`ятницю, 16 вересня.

Згідно з повідомленням, у 2012 році теплові електростанції (ДК ТЕС) скоротять виробництво електроенергії на 0,2%, або на 108 млн. кВт/год., – до 79,075 млрд. кВт/год. порівняно з очікуваним виробництвом у 2011 році, атомні електростанції (АЕС) – збільшать на 2,7%, або 2,445 млрд. кВт/год. – до 91,5 млрд. кВт/год. ГЕС і ГАЕС – скоротять на 0,8%, до 10,615 млрд. кВт/год. комунальних ТЕЦ і блок-станції скоротять на 1,9% - до 18,2 млрд. кВт/год.

Згідно з прогнозом уряду, в 2012 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), виросте на 2,7%, або на 4,3 млрд. кВт/год., порівняно з очікуваним фактом 2011 року, – до 194 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні в січні-серпні 2011 року збільшилося на 3,6%, або на 4,373 млрд. кВт/год. порівняно з січнем-серпнем 2010 року – до 126,588 млрд. кВт/год.

Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год. порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год. порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.