Україна планує в 2012р. імпортувати 27,4 млрд. кубометрів російського газу

НАК "Нафтогаз України" планує в 2012 році скоротити імпорт природного газу за контрактом з ВАТ «Газпром» на 31,5%, або на 12,6 млрд. куб. м, порівняно з прогнозованим імпортом в поточному році – до 27,4 млрд. куб. м.

Відповідні показники прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на веб-сайті парламенту.

Разом з тим Ostchem Holding Ltd бізнесмена Дмитра ФІРТАША, яка входить в Group DF, планує в 2012 році збільшити імпорт природного газу середньоазіатського походження на 36,5%, або на 1,694 млрд. куб. м, – до 6,33 млрд. куб. м.

При цьому в 2012 році очікуються імпортні постачання газу з Марковського газоконденсатного родовища (Ростовська обл., РФ) в обсягу 187 млн. куб. м, тоді як у 2011 році газ з цього родовища до України не надходить, а в 2010 році надходження становило 119 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна в січні-липні 2011 року збільшила імпорт природного газу порівняно з відповідним періодом 2010 р. на 73,1%, або на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

У звітний період імпортні постачання газу з Російської Федерації виросли на 62,1%, або на 11 млрд. куб. м, — до 28,711 млрд. куб. м.

Хімічні активи Group DF Ostchem Holding у квітні-липні імпортували до України 2,013 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану й Узбекистану.

У грошовому вираженні вартість імпортованого в січні-липні газу виросла в 1,8 разу — до 8,6 млрд. дол. Вартість імпортних постачань з Росії за 7 місяців становила 8 млрд. дол.