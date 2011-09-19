Виробництво електроенергії ВЕС і СЕС в 2012р. зросте у 8 разів

Уряд прогнозує, що в 2012 році виробництво електроенергії на вітрових і сонячних електростанціях в Україні зросте у 8 разів або на 0,7 млрд. кВт/год. порівняно з очікуваним фактичним виробництвом в 2011 році (0,1 млрд. кВт/год.) – до 0,8 млрд. кВт/год.

Відповідні показники прогнозного балансу електроенергії містяться в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради в п`ятницю, 16 вересня.

При цьому частка електроенергії, що виробляється на цих генеруючих потужностях, в загальному енергобалансі країни зросте до 0,4% з 0,05% очікуваних цього року.

Як повідомляв УНІАН, у січні-липні ц.р. вітровими електростанціями в Україні вироблено 29,839 млн. кВт/год., сонячними електростанціями – 3,335 млн. кВт/год.

Кількість компаній, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел і реалізовують її за "зеленими" тарифами, впродовж першого півріччя 2011 року, за даними Національної комісії регулювання електроенергетики, зросла з 36 до 46, а кількість електростанцій, що їх вони експлуатують – із 70 до 83.