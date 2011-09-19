Тимошенко практично не має шансів бути визнаною невинною – польський експерт

Екс-прем’єр-міністр України, лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО практично не має шансів бути визнаною невинною у справі за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Таку думку висловив аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ у тижневому огляді подій, яким володіє УНІАН.

Експерт пояснив оголошену минулого понеділка двотижневу перерву суду в справі Ю.ТИМОШЕНКО бажанням української влади „виграти час”.

„Усе вказує на те, що оточення Президента України під сильним тиском ЄС шукає такого виходу з ситуації, котра з одного боку не несла б загрози переговорам про асоціацію України з ЄС, а з другого - не дала б Юлії ТИМОШЕНКО політичної та моральної перемоги”, - написав аналітик.

„Виглядає, що Київ ще не знайшов такого вирішення”, - додав він.

Експерт зауважив, що український суд на базі чинного законодавства, крім „вкрай малоймовірного” визнання Ю.ТИМОШЕНКО невинною, може засудити її до 7 років ув’язнення (без умовного терміну), до 5 років позбавлення волі умовно, направити справу на повторний розгляд прокуратури або змінити юридичну класифікацію вчинку.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також назвав можливим швидке внесення змін до Кримінального кодексу, котрі зменшили б санкцію за злочин, в якому звинувачують Ю.ТИМОШЕНКУ, або навіть передбачили відміну тюремного ув’язнення за перевищення службових повноважень, яке інкримінують колишній главі українського уряду.

„Це б зробило можливим засудження Юлії ТИМОШЕНКО до позбавлення волі умовно або до покарання, непов’язаного із позбавленням волі”, - відзначив експерт.

Аналітик назвав неможливою амністію Ю.ТИМОШЕНКО після вироку суду першої інстанції, зауваживши, що вона можлива лише після проходження всіх етапів апеляції, що займе „кілька місяців”.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також назвав „практично певним” те, що судовий вирок у справі найпопулярнішого нині в України опозиційного політика не буде оголошений до запланованого на кінець вересня саміту „Східного партнерства”.

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд Києва, котрий розпочав розглядати справу Ю.ТИМОШЕНКО в червні, на початку серпня арештував екс-прем’єра за неповагу до суду, який сама звинувачена називає "судилищем та фарсом" на замовлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

На початку вересня низка високопоставлених західних політиків, серед яких, зокрема, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, Верховний представник ЄС з міжнародних справ Кетрін ЕШТОН, заявили, що справа Ю.ТИМОШЕНКО ускладнює євроінтеграцію України та закликали українську владу вирішити цю проблему.

Представники головуючої в Євросоюзі Польщі називають запланований на 29-30 вересня саміт "Східного партнерства" дуже важливим для євроінтеграції України, значним поступом на шляху якої має стати підписання до 2012 року угоди про асоціацію.