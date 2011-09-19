Нульову ставку ПДВ на імпортований газ пролонгують на 4-ий квартал?

Перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ пропонує Верховній Раді на цьому тижні ухвалити закон щодо пролонгації нульової ставки ПДВ на імпортований газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

А.КЛЮЄВ запропонував парламенту на цьому тижні ухвалити даний законопроект, щоб пролонгувати цю ставку на 4-й квартал.

Також перший віце-прем’єр звернувся до ВР, щоб на поточному тижні були ухвалені законопроекти, які стосуються безвізового режиму.