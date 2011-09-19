Кабмін прогнозує в 2012 р. дефіцит вугілля на внутрішньому ринку обсягом 12 млн. тонн

Уряд України прогнозує в 2012 році дефіцит вугілля на внутрішньому ринку обсягом 12,044 млн. тонн при очікуваному фактичному видобутку рядового вугілля в країні на рівні 86,630 млн. тонн.

Відповідний прогноз міститься в прогнозному балансі попиту та пропозиції вугільної продукції в законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, наступного року уряд очікує значного зростання попиту на вугільну продукцію на внутрішньому ринку (на 10,5%, або на 6,829 млн. тонн) до 72 млн. тонн, порівняно з очікуваним попитом у 2011 році на рівні 65,171 млн. тонн.

Зокрема, українські теплові електростанції й теплоелектроцентралі в 2012 році збільшать потребу у вугіллі на 28,9% (на 9,294 млн. тонн), порівняно з очікуваним у 2011 році попитом – до 41,4 млн. тонн. Водночас підприємства чорної металургії скоротять потребу 10,1% до 25,975 млн. тонн.

Згідно з документом, експорт вугілля з країни, за прогнозами уряду, в 2012 році скоротиться в 2,1 раза, або на 2,56 млн. тонн, порівняно з очікуваним експортом у 2011 році – до 2,24 млн. тонн.

Імпорт вугілля Україною в 2011 році становитиме 9 млн. тонн, що на 25,9% менше факту імпорту 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняноз 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.