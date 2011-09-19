Уряд прогнозує ц.р. експорт до Польщі 90 млн. куб. м газу

Уряд України прогнозує, що НАК «Нафтогаз України» експортує до Польщі в 2011 році 90 млн. куб. м газу власного видобутку в рамках контракту з Польською державною нафтогазовою компанією (PGNiG) проти 6 млн. куб. м в 2010 році.

Відповідний прогноз міститься в прогнозному балансі надходження і розподілу природного газу в законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на веб-сайті парламенту.

Водночас документ не містить прогнозу експорту українського газу на 2012 рік.

Нагадаємо, в червні ц.р. заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА повідомив, що НАК “Нафтогаз України” в 2011 році може експортувати до Польщі близько 200 млн. куб. м газу.

За його словами, саме такі обсяги на 2011 рік передбачені в контракті між НАК “Нафтогаз України” і польською державною нафтогазовою компанією (PGNiG).

За словами В.МАКУХИ, в наступні роки обсяги експорту будуть приблизно на тому самому рівні.

Польський PGNiG на початку вересня 2010 року звинуватив «Нафтогаз України» в порушенні контракту на постачання газу в польський Грубешув, що діє до 2021 року, через припинення постачання газу. "Нафтогаз України", який пояснив припинення постачання змінами в національному законодавстві, в жовтні 2010 р. тимчасово відновив їх.

Згідно з підписаним між компаніями контрактом, «Нафтогаз» в 2011 році зобов`язаний поставити в Грубешув 200 млн. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Споживаюча щорічно близько 14 млрд. кубометрів газу Польща імпортує близько 9 млрд. кубометрів, здебільшого з Росії.