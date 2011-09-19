Україна планує збільшити імпорт бензину в 2,4 раза

Уряд України прогнозує збільшення імпорту автомобільного бензину в 2012 році в 2,4 раза, або на 1 млн. тонн, – до 1,7 млн. тонн порівняно з очікуваним показником 2011 року.

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщений на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, виробництво бензину в Україні наступного року скоротиться на 19,28%, або на 860 тис. тонн, до 3,6 млн. тонн, а попит на бензин зменшиться на 2,93%, або на 160 тис. тонн, до 5,3 млн. тонн, порівняно з очікуваними показниками 2011 року. Експорт бензину автомобільного з України в 2012 році очікується на рівні 0,6 млн. тонн, що на 30,2% менше прогнозу експорту в 2011 році.

Крім того, імпорт дизельного пального до України наступного року збільшиться в 1,8 раза, або на 920 тис. тонн, до 2,1 млн. тонн, виробництво скоротиться на 14,71%, або на 690 тис. тонн, до 4 млн. тонн, а попит на дизельне пальне збільшиться на 3,91%, або на 230 тис. тонн, до 6,1 млн. тонн. Експорт дизпального з України в 2012 році очікується на рівні 0,7 млн. тонн, що на 7,7% більше від прогнозу експорту в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту скоротилося на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

Загальний обсяг імпорту нафтопродуктів в 2010 році становив, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, близько 4,5 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.