«БЮТ-Батьківщина» пропонує законопроект про заборону експорту газу внутрішнього видобутку

Фракція «БЮТ-Батьківщина» пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити, що газ внутрішнього видобутку не повинен йти на експорт.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Батьківщина», цей документ внесено на розгляд парламенту з метою недопущення зростання тарифів в житлово-комунальному господарстві та для cоціального захисту найбідніших верств людей.

На сьогодні, зазначають автори законопроекту, газовидобувні підприємства не здійснюють продаж для потреб населення усього товарного природного газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, а фактично займаються експортом власних надлишків дешевого вітчизняного газу за світовими цінами, отримуючи надприбутки.

«Щоб виправити цю ситуацію, за дорученням Юлії ТИМОШЕНКО народним депутатом України Сергієм ПАШИНСЬКИМ зареєстровано законопроект №9155 «Про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», - наголошують в партії.

Законопроектом передбачено повну заборону експорту газу українського видобутку тими підприємствами, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, і направлення його виключно на потреби населення та житлово-комунального господарства, також обмежується рентабельність таких газовидобувних підприємств до 15%.

«Ми переконані, що прийняття даного законопроекту захистить населення від зростання тарифів на енергоносії, в тому числі на електричну, теплову енергії та цін на імпортований природній газ», - підкреслив С.ПАШИНСЬКИЙ.