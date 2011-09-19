Польща планує почати промисловий видобуток сланцевого газу в 2014 році

Варшава. Уряд Польщі розраховує в 2014 році почати промисловий видобуток сланцевого газу, що дозволить знизити залежність від практично монопольних поставок „блакитного палива„ російським „Газпромом”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив польський прем`єр-міністр Дональд ТУСК під час відвідання платформи з видобутку сланцевого газу в Любочино.

Згідно з повідомленням прес-служби національної нафтогазової компанії PGNIG, Д.ТУСК, який очолює польський уряд з кінця 2007 року, відвідав платформу PGNIG, де в результаті успішного гідророзриву пластів було видобуто сланцевий газ.

„Із помірним оптимізмом стверджуємо, що 2014 рік стане початком комерційної експлуатації”, - сказав прем`єр.

Він також зазначив, що уряд за рахунок промислового видобутку сланцевого газу розраховує найближчими роками знизити енергетичну залежність Польщі від Росії, добившись практично повної „газової незалежності” за близько 20 років.

«Після багатьох років газової залежності від нашого великого сусіда, можемо сьогодні без перебільшення сказати, що моє покоління доживе до моменту, коли будемо самостійні в газових поставках», - сказав Д.ТУСК.

„Ми розробили перспективу до 2035 року, і це час, коли зможемо відповідально сказати, що залежатимемо головним чином від свого газу”, - підкреслив він.

Прес-служба PGNIG, якій належить 15 із виданих близько 100 концесій на видобуток сланцевого газу в Польщі, повідомила УНІАН, що компанія зможе почати експериментальну експлуатацію з відкритого родовища в Любочино в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив у вересні на Економічному форумі в польській Криниці про зацікавленість української влади в досвіді Польщі з пошуку й видобутку сланцевого газу.

Довідка УНІАН. За даними американського агентства енергії EIA, найбільша країна Східної Європи, що входить до ЄС, Польща може володіти запасами в 5,3 трильйона сланцевого газу, якого вистачить країні на 300 років.

38-мільйонна Польща щорічно споживає 13-14 млрд. кубометрів газу, 70% якого імпортує з Російської Федерації.