Україна планує збільшити видобуток нафти

Кабінет міністрів України прогнозує, що українські нафтовидобувні підприємства в 2012 році збільшать видобуток нафти на 4,3%, або на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, порівняно з очікуваним видобутком у 2011 році (3,45 млн. тонн).

Відповідний прогноз міститься в урядовому законопроекті "Держпрограма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік", текст якого розміщено на веб-сайті парламенту.

Згідно з документом, попит на нафту на внутрішньому ринку в 2012 році скоротиться на 20,5%. або на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, порівняно з очікуваними результатами внутрішнього споживання ресурсу в 2011 році (16,35 млн. тонн).

Уряд також очікує наступного року скорочення обсягів імпорту нафти в країну до 9,4 млн. тонн проти 12,9 млн. тонн, що прогнозуються за підсумками поточного року. Експорту нафти за межі країни в 2012 році не очікується.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, українські нафтовидобувні підприємства в січні-серпні ц.р. скоротили видобуток нафти на 4,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1,623 млн. тонн.