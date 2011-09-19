Група «Лукойл» сконцентрувала більш як 50% Vanco International

Інвестиційний-фінансовий дім "Капітал`" (Росія), пов`язаний з російською групою "Лукойл", сконцентрував більш як 50% компанії Vanco International Ltd (Бермудські острови), з якою за підсумками конкурсу в 2007 році уряд України укладав угоду про розподіл продукції в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Про це сказано в списку афільованих осіб ТОВ "Керуюча компанія «Капиталъ» (Росія), оприлюдненому на офіційному веб-сайті ІФД «Капиталъ».

Згідно з документом, безпосереднім тримачем частки Vanco International Ltd є Nexdale Limited (Кіпр), афільована з інвестиційно-фінансовим домом. Раніше 100% Vanco International володіла Vanco Energy Company (США).

Крім того, ІФД «Капиталъ» через Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited також володіє часткою і в основній компанії групи Vanco - Vanco Overseas Energy Limited (Кіпр).

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Пізніше Vanco International передала всі права й обов`язки щодо СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з СРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори, метою яких є мирне врегулювання суперечки щодо Угоди про розподіл продукції.