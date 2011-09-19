Польський експерт вважає малоймовірною добудову «Одеса-Броди» до Плоцька

Варшава. Польська влада найімовірніше відмовиться від проекту створення Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі маршруту «Одеса-Броди-Плоцьк» через його економічну недоцільність за сучасних умов.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт з енергетичних питань Анджей ЩЕСНЯК, який працює у польському нафтовому секторі з початку дев`яностих.

Аналітик, який протягом близько шести років очолював Польську палату рідкого палива (PIPP), відзначив «більш реалістичний» підхід польської влади до проекту ЄАНТК, про що свідчить останній вислів Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

«Після заяви Президента мені здається, що перспективи продовження трубопроводу (Одеса-Броди до Плоцька) дуже слабкі», - сказав експерт.

А.ЩЕСНЯК відзначив, що дії національної нафтотранспортної компанії Pern Przyjazn свідчать про намір диверсифікувати поставки нафти до Польщі за рахунок нафтепорту в Ґданьську.

За його даними, польська влада без значних інвестицій у розвиток нафтопорту, що вже почався, можуть створити шлях транспортування до 30 млн. тонн нафти щороку за близько 25 млн. тонн щорічної переробки польськими НПЗ.

Аналітик також назвав «непотрібною» добудову Одеса-Броди до Плоцька або Адамової застави в умовах можливого значного скорочення прокачування російської нафти через трубопровід «Дружба».

«Якщо всерйоз сприйняти російські плани перенаправити нафту, яка транспортується через Україну, на Північне і Чорне Море, виявиться, що у нас є велика мережа нафтопроводів через Україну і Білорусь, яка не використовується або використовується у мінімальних об`ємах», - відзначив експерт.

Він зазначив, що звільнені потужності цих трубопроводів можна використовувати для поставок каспійської нафти з використанням побудованого ще в 2001 році трубопроводу «Одеса-Броди».

За його даними, використовування такого маршруту дозволить заощадити близько 1 млрд. доларів, необхідних на окреме з`єднання українського нафтопроводу з польською нафтотранспортною системою.

Експерт сказав, що постачальником нафти за таким маршрутом міг би стати Казахстан, зазначивши, що один з учасників ЄАНТК, Азербайджан, практично не має вільної нафти, яку міг би направити за цим маршрутом.

А.ЩЕСНЯК також зазначив, що працюючим на російській сировині польським нафтопереробникам економічно невигідно переходити на дорожчу каспійську нафту, назвавши потенційними покупцями сировини з Каспія переробників в Чехії, Словаччині і Угорщині.

Аналітик відзначив, що сформований після жовтневих виборів новий польський уряд прямо не заявить про відмову участі у проекті, проте не ухвалить конкретних рішень, направлених на його реалізацію.

«Все залишиться на рівні декларацій (про підтримку ЄАНТК)», - сказав він, додавши, що в цьому проекті завжди було "дуже багато політики".

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ після засідання Ради національної безпеки, присвяченої обговоренню ЄАНТК, 15 вересня назвав умовою участі поляків у проекті «економічну вигоду».

Він також сказав, що має намір доручити новому уряду визначити можливі умови участі поляків у реалізації цього проекту.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Ґданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європі, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року у Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Ґданьська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Ґданьська.