Україна збільшила експорт електроенергії на 43,3%

Україна в січні-серпні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 43,3%, або 1,099 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року – до 3,639 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У серпні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,6 раза, або на 349,1 млн. кВт/год., порівняно з серпнем 2010 року, – до 566,2 млн. кВт/год.

У січні-серпні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився більш ніж у 3,4 раза, або на 1,316 млрд. кВт/год., – до 1,866 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс у 5,8 раза – до 1,319,5 млрд. кВт/год., до Словаччини – в 2,1 раза, до 546,6 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Польщі з України в січні-серпні ц.р. не здійснювалися.

Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-липня зріс до 384,6 млн. кВт/год. проти 12,6 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в цьому напрямку «Пауер Трейд» почала з квітня ц.р.

З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 1,333 млрд. кВт/год., що на 32,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, в травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт у цьому напрямку було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за минулими поставками.

Крім того, в травні-червні в рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямку не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.