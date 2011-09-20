Мінськ та Москва досі не узгодили умови будівництва АЕС у Білорусі

Білорусь і Росія продовжують переговори за кредитною і контрактною угодами на будівництво АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики Білорусі Михайло МИХАДЮК.

"Ми ведемо робочі консультації, робочі групи продовжують роботу з їх підготовки, проте необхідно, щоб ці документи пройшли внутрішньодержавні процедури в двох країнах", - заявив М. МИХАДЮК.

Нагадаємо, в березні Росія і Білорусь уклали Міжурядову угоду про співпрацю в будівництві на території Білорусі атомної електростанції.

Угода передбачає, що будівництво Білоруської АЕС здійснюватиметься під ключ російською стороною.

Перший енергоблок майбутньої АЕС планується запустити в 2017 році, другий - у 2018 році.