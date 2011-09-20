Лукашенко підписав указ про розміщення і проектування АЕС у Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підписав указ "Про розміщення і проектування атомної електростанції в Білорусі".

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, указ президента від 15 вересня №418 розміщений на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

"Місцем розміщення споруди атомної електростанції визначена земельна ділянка в Островецькому районі Гродненської області загальною площею 449,94 га, розташована за 1,5 км на північний схід від села Бобровники і на південь від села Авени, обмежена на північному заході автомобільною дорогою село Шульники — село Авени, на заході — автомобільною дорогою Гоза — АЕС — Острівець від автомобільної дороги Р-45, на північному сході — автомобільною дорогою Н-6223 (Місляни — Шульники — Авени — Валейкуни), на півдні, південному заході, заході — автомобільною дорогою від автомобільної дороги Н-6223 села Рудишки — хутір Бобровники і землями сільськогосподарського виробничого кооперативу "Ворняни".

Згідно з документа, під спорудженням атомної електростанції слід розуміти "виготовлення і складання вузлів атомної електростанції, будівництво і зведення комунікацій, установка вузлів та обладнання, проведення відповідних випробувань".

«Проектування АЕС здійснюватиметься з урахуванням певного місця розміщення земельної ділянки відповідно до законодавства Білорусі і міжнародних договорів країни», - підкреслюється в президентському указі.

Заходи з реалізації указу мають бути прийняті Радою міністрів Білорусі і Гродненським облвиконкомом в у двомісячний термін.

Як повідомляв УНІАН, перший енергоблок майбутньої АЕС планується запустити в 2017 році, другий - у 2018 році. Будівництво Білоруської АЕС здійснюватиметься під ключ російською стороною.