«Нафтогаз» веде переговори з Азербайджаном про закупівлю нафти для Кременчуцького НПЗ

НАК «Нафтогаз України» веде переговори з постачальниками з Азербайджану про можливість організації поставок легкої каспійської нафти для подальшої її переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на давальницьких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

«Є такі плани. Вчора була делегація в Азербайджані. Переговори йдуть», - сказав В.ЧУПРУН, зазначивши при цьому, що інші подробиці будуть обнародувані після досягнення конкретних домовленостей із закупівлі нафти.

Як повідомляв УНИАН, 13 вересня ц.р. голова правління оператора національної нафтотранспортної системи «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО повідомив, що НАК «Нафтогаз України» планує почати давальницьку переробку азербайджанської нафти на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу.

За його словами, нафта давальницькою схемі транспортуватиметься «Нафтогазом» за маршрутом МНТ «Южний» - Кременчуцький НПЗ.

Довідка УНІАН. У серпні цього року Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила для «Укртранснафти» тариф на транспортування нафти за новим маршрутом МНТ «Южний» - Кременчуцький НПЗ на рівні 19,2 грн./тонна. Протяжність маршруту становить 495 км.