Відмова від переходу на зимовий час не позначиться на енергосистемі України – «Укренерго»

Відмова від переходу на зимовий час не позначиться на стабільності роботи Об`єднаної енергосистеми України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам заступник директора оператора ОЕС України НЕК «Укренерго» Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ.

За його словами, на основі раніше проведених досліджень фахівцями НЕК було встановлено, що економічний ефект, тобто пряма економія електроенергії, від переходів за часом не велика. Причому цей ефект спостерігається тільки в перші 10 днів після переходу на зимовий/літній час. При цьому фізично така економія не перевищує 1% від середньодобового споживання всередині енергосистеми і вивільняє лише 450 мВт встановленої потужності генеруючих компаній.

«Після того, як проходить 10 днів, ефект економії практично повністю нівелюється», - сказав К.УЩАПОВСЬКИЙ, зазначивши при цьому, що в даному випадку рішення законодавців є правильним з погляду людського чинника і труднощів адаптації громадян у рамках переведення часу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку відліку часу на території України».

Даною постановою передбачено встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Постановою визнані такими, що втратили силу, постанову ВР і постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином, скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.