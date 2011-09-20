Україна розраховує на поставки азербайджанського газу вже з 2014 року

Для забезпечення поставок в Україну азербайджанського газу буде створена спільна українсько-азербайджанська компанія.

Про це повідомляє прес-служба українського Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на голову цієї структури Владислава КАСЬКІВА.

За його даними, на засіданні робочої групи зі створення нових маршрутів постачання енергоносіїв через територію України із Азербайджанської Республіки досягнуто домовленості, що для забезпечення поставок до України азербайджанського газу до 1-го листопада буде створена спільна компанія між Державною нафтовою кампанією Азербайджанської Республіки (SOCAR) та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

«Спільна компанія здійснить розробку техніко-економічного обґрунтування транспортування скрапленого газу на Чорноморське узбережжя України. Ми очікуємо підписання цієї угоди до кінця цього місяця», - повідомив В.КАСЬКІВ.

При цьому він зазначив, що це дозволить пришвидшити реалізацію Національного проекту LNG-термінал – морський термінал з приймання зрідженого природного газу.

«Таким чином, Стратегія Президента щодо диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну набула конкретики вже у цьому році. Спорудження LNG - терміналу підтримує зусилля Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з посилення енергетичної безпеки країни», - наголосив голова агентства.

В.КАСЬКІВ повідомив, що 19 вересня парафовано текст угоди, яка передбачає постачання в Україну скрапленого газу: в 2014 році до 2-х, а з 2015 року – 5-ти млрд. кубометрів газу на рік.

***Переможцем тендеру на розробку ТЕО Національного проекту «LNG-термінал» визначено іспанську компанію «Сокоін Інженерія Конструкціон Індастріал». Орієнтовна вартість будівництва LNG терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Після реалізації Національного проекту Україна отримає можливість диверсифікувати шляхи постачання газу в об’ємі 10 млрд. кубометрів газу на рік.