Україна за 5-10 років може збільшити видобуток власного газу на 15 млрд. кубометрів – Азаров

Україна протягом 5-10 років може збільшити видобуток власного природного газу на 15 млрд. кубометрів.

Як повідомляється на офіційному урядовому сайті, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні, 20 вересня, під час спілкування зі студентами Національного економічного університету.

"Плануємо додатково видобувати близько 10-15 млрд. кубометрів природного газу. Цю програму ми плануємо реалізувати за 5-10 років", - сказав прем`єр-міністр.

Він зазначив, що уряд вже придбав у Сінгапурі дві бурових установки, які на початку 2012 року будуть встановлені на шельфі Чорного моря, а вже в 2013 році почнеться видобуток газу.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд проводить роботу з енергозбереження й диверсифікації поставок енергоносіїв. "Для того, щоб провести програму з енергозбереження, потрібні роки. Ми зараз вперше за всі роки незалежності України практично займаємося надзвичайно серйозною програмою зі збільшення обсягів видобутку власного газу, інвестуємо в енергозбереження, ефективні технології", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня ц.р. М.АЗАРОВ доручив членам уряду активізувати підтримку реалізації проектів з енергозбереження. Він зазначив, що впровадження енергозберігаючих технологій продиктоване, перш за все, існуючими цінами на газ для України, що, окрім іншого, негативно позначається на зовнішньоторговельному балансі України.

Уряд України планує, що в 2012 році нафтогазовидобувні підприємства країни збільшать видобуток природного газу на 3,9%, або на 816 млн. куб. м, порівняно з очікуваним прогнозом видобутку в 2011 році – до 21,578 млрд. куб. м.

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-серпні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 0,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 12,797 млрд. куб. м.