Міненергвугілля неефективно освоює кошти МБРР – Рахункова палата

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України як відповідальний виконавець "Проекту реабілітації гідроелектростанцій" не забезпечило повного і своєчасного використання одержаної державної позики Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) у розмірі 166 млн. дол.

Такі висновки зробили аудитори Рахункової палати, говориться в повідомленні прес-служби відомства, переданому УНІАН.

«Під час виконання проекту постійно виникали проблеми, які своєчасно не вирішувалися, внаслідок чого завершення робіт з кінця 2011 року перенесене на 2014 рік», - зазначається в прес-релізі.

Зокрема, Рахункова палата відзначає, що Міненерго вугілля не забезпечило якісного супроводу проекту: не розроблена державна програма реформування і розвитку галузі енергетики, як того вимагає міжнародна угода про позику. В результаті не впроваджено нову модель ринку електричної енергії в Україні, на підготовку документів якої використано кошти позики в сумі 3 млн. дол.

Аудиторами встановлено, що необхідність залучення до робіт на ГЕС не передбаченого міжнародною угодою учасника - Гідрометцентру (МНС) - стала причиною перенесення термінів закупівлі гідрометеорологічного устаткування і, як наслідок, невиконання заходів щодо безпеки гребель на Дніпрі та Дністрі.

Затримки із узгодженням (півтора роки) відповідними міністерствами і відомствами титулу реконструкції електростанцій і незатвердження у зв`язку з цим НКРЕ тарифу на електроенергію для ВАТ "Укргідроенерго" призвело до виникнення дефіциту фінансових ресурсів. Через це не здійснено монтаж устаткування вартістю 14 млн. дол. (111,7 млн. грн.), який перебуває на складах ВАТ "Укргідроенерго" і підвідомчих йому гідроелектростанціях, зокрема просто неба.

Як повідомляв УНІАН, у 1995 році урядом України було ухвалено рішення про проведення реабілітації всіх ГЕС Дніпровського і Дністровського каскаду за рахунок власних коштів і кредитів Світового банку (СБ).

У вересні 2005 року СБ виділив для проекту реабілітації гідроелектростанцій України 106 млн. дол. позики. Верховна Рада в грудні 2005 року ратифікувала відповідну угоду. Загальна вартість проекту реабілітації українських ГЕС становить 361,8 млн. дол. Решта коштів закладається в тарифі "Укргідроенерго".

3 лютого 2010 року Кабінет міністрів України і Світовий банк підписали додаткову кредитну угоду в рамках реалізації проекту реабілітації українських гідроелектростанцій про виділення 60 млн. дол.

В результаті реалізації проекту ресурс роботи 46 агрегатів на дев`яти ГЕС буде продовжено на 30-40 років, виробництво електроенергії збільшиться на 453 млн. кВт/год., маневрені потужності – на 160 МВт. В цілому проект реалізовуватиметься впродовж шести років.

У 1996-2002 рр. було виконано перший етап реконструкції всіх ГЕС Дніпровського каскаду і Дністровської ГЕС за рахунок власних коштів, кредиту СБ і гранту уряду Швейцарії. Було реконструйовано 16 гідроагрегатів на трьох ГЕС Дніпра і замінено застаріле устаткування на всіх ГЕС компанії.

У 2002-2005 рр. реконструкція продовжувалася за рахунок власних коштів.

Реконструкція на дев`яти діючих ГЕС здійснюється в два етапи: перший – з 1996 по червень 2002 р., другий – з 2006 по 2017 р.