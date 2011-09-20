Кабмін звільнив члена правління «Нафтогазу» Зубова
20:36, 20 вересня 2011Енергетика
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Кабінет міністрів України звільнив Сергія ЗУБОВА з посади члена правління НАК «Нафтогаз України».
Текст відповідного урядового розпорядження (№885-р від 19 вересня 2011 року) розміщений на офіційному сайті Кабміну.
Довідка УНІАН. С.ЗУБОВ був призначений на посаду члена правління НАК «Нафтогаз України» у червні 2010 року. Нагадаємо, з квітня 2006 р. по 1 червня 2010 р. С.ЗУБОВ очолював ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».
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