Янукович обговорив з Обамою підготовку до Саміту з питань ядерної безпеки
10:01, 21 вересня 2011Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з Президентом США Бараком ОБАМОЮ підготовку до Саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться в березні 2012 року в Сеулі.
Як повідомляє прес-служба глави держави, їхня зустріч відбулась під час Заходу високого рівня в рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
Також В.ЯНУКОВИЧ провів короткі зустрічі з державним секретарем США Гіларі КЛІНТОН, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом ЕРДОГАНОМ.
З Р.Т.ЕРДОГАНОМ В.ЯНУКОВИЧ обговорив питання майбутнього візиту до Туреччини та стан двосторонніх відносин.
Крім цього, Президент України провів коротку зустріч із Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ.
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