Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що органи державної влади приділяють неналежну увагу енергозбереженню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Очевидно, що в сфері енергозбереження не приділяється належної уваги, стимулів і фінансових інструментів, маркетингової інформації, просуванню наших товарів на ринку. Не бачу активної роботи в цьому напрямку в Міністерстві економіки і торгівлі, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, регіональних адміністраціях. А це є надважливою справою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що кінцевою метою політики енергозбереження має бути допомога людям менше витрачати на оплату за світло, газ та інші комунальні послуги.