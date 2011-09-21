ПР пропонує звернутися від імені ВР до Держдуми РФ та Європарламенту щодо газового питання

У фракції Партії регіонів пропонують від імені парламенту звернутися до Держдуми Російської Федерації та Європарламенту і чітко викласти позицію нашої держави щодо газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ.

За словами А.КІНАХА, газові питання мають вирішуватися за рамками політичної та особистої кон’юнктури.

«Є пропозиція звернутися від Верховної Ради до Державної Думи Російської Федерації, Європарламенту і чітко викласти позицію нашої держави, сформулювати ще раз гарантії як надійного стратегічного транзитера і закликати об’єднати зусилля по пошуку балансу інтересів», - сказав А.КІНАХ.

Після цього, додав А.КІНАХ, можна буде працювати над формуванням прозорого, енергетичного ринку Європи.

Після виступу А.КІНАХА голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дав доручення секретаріату ВР підготувати відповідні звернення до Держдуми РФ та Європарламенту.