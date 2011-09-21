Азаров вимагає від місцевої влади відкрити «гарячі лінії» з питань опалювального сезону

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від органів місцевої влади відкрити «гарячі телефонні лінії» для громадян з питань готовності об’єктів до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Він повідомив, що перевірка готовності регіонів до опалювального сезону, проведена Державною архітектурно-будівельною інспекцією, виявила серйозні розбіжності у звітах облдержадміністрацій про стан готовності областей до опалювального сезону. Зокрема, за словами глави уряду, такі розбіжності виявлені в Тернопільській, Кіровоградській, Рівненській, Івано-Франківській областях.

«Я попереджаю: уряду не потрібні справні цифри. Нам потрібне тепло в школах і лікарнях, порядок в житловому господарстві. Тому я вимагаю, крім іншого, в усіх районах і областях запровадити «гарячі лінії» з питань готовності до опалювального сезону, щоб люди могли повідомити про проблеми і отримати допомогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що відповідний звіт уряд заслухає через два тижні, і з цього приводу будуть зроблені відповідні висновки стосовно керівників районів і областей.