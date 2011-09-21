В Україні розроблять 5-річний план переходу на енергозберігаюче устаткування

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним міністерствам і відомствам підготувати п`ятирічний план переоснащення комунальних об`єктом енергозберігаючим устаткуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Міністерству фінансів, регіональним адміністраціям розробити п`ятирічний план переоснащення комунальних об`єктів, у першу чергу тих, які розташовані далеко від центрального теплопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що на сьогоднішній день вітчизняні підприємства вже в змозі виробляти енергозберігаюче устаткування, і наголосив, що для переоснащення необхідно використовувати саме вітчизняну продукцію і технології.

«Вже з`явилися теплові насоси вітчизняного виробництва, тому я вважаю, що експеримент абсолютно успішний. Сьогодні ці технології вже можна розповсюджувати на школи, дитячі садки, лікарні, на об`єкти соціальної інфраструктури», - сказав прем`єр-міністр.