Україна у 2011р. виробить близько 340 млн. кВт/год електроенергії з відновлюваних джерел

У Державному агентстві енергоефективності та енергозбереження України очікують, що за підсумками 2011 року в країні вироблятиметься близько 340 млн. кВт/год електроенергії з відновлюваних джерел, а в 2012-му – більш як 1 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держенергоефективності Микола ПАШКЕВИЧ.

Він зазначив, що, таким чином, в Україні почала формуватися нова повноцінна галузь, яка виробляє електроенергію з відновлюваних джерел.

Він також повідомив, що в період з вересня 2010 по вересень 2011 року в Україні було введено в експлуатацію об`єкти відновлюваної електрогенерації загальною потужністю понад 96 МВт, теплогенерації – більш як 42 МВт.