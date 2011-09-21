ЄС виділив Україні 70 млн. євро на реалізацію програми енергоефективності - Пашкевич

Європейський Союз виділив Україні 70 млн. євро для реалізації заходів у рамках програми підтримки реалізації енергетичної стратегії України у сфері енергоефективності до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола ПАШКЕВИЧ.

За його словами, кошти будуть виділені трьома траншами в обсязі 31 млн. євро, 16 млн. євро і 16 млн. євро, а також 7 млн. євро технічної допомоги.

Також М.ПАШКЕВИЧ повідомив, що ЄС вже затвердив виплату першого траншу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні п.р. Кабінет міністрів України вніс зміни до державної цільової програми з енергоефективності на 2010-2015 рр.

Основною метою змін є сприяння розвитку виробництва альтернативних видів палива і виробництва енергії з відновлюваних джерел. Пріоритет зроблено на досягненні частки альтернативної енергетики в енергобалансі країни до 2015 року на рівні не менш як 10%.

Змінено загальний обсяг фінансування заходів програми з 285 до 360 млрд. грн.

У 2011 році на реалізацію програми планується спрямувати з Держбюджету 910 млн. грн., а також залучити з місцевих бюджетів 2 млрд. грн., з інших джерел – 27,97 млрд. грн.