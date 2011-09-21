В результаті скасування сезонного часу обсяги споживання енергії не зміняться – Пашкевич

У результаті скасування переходу України на зимовий і літній час обсяги споживання енергії в країні не зміняться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола ПАШКЕВИЧ.

За його словами, переходи на зимовий і літній час не позначалися на обсягах споживання електроенергії.

“Скільки років ми переводили стрілки годинника – змін не було. Тобто впливу переведення стрілок на споживання електроенергії не було”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», яким скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.

Цією постановою передбачено встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.

Довідка УНІАН. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Це робить і більшість країн Європи.

Пропозиції про скасування в Україні переходу на літній і зимовий час почали звучати відразу після того, як з такою пропозицією виступило керівництво Російської Федерації.

9 червня 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу. Документ набув чинності через 60 днів після підписання.

15 вересня цього року Білорусь відмовилася від переходу на сезонний час.