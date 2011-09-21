Три компанії подали заявки щодо поставки “Чорноморнафтогазу” бурової платформи

Компанії Hihgway Investments Processing (Велика Британія), Diafol Ltd (Велика Британія) і ВАТ «Ризька судноверф» (Латвія) подали свої пропозиції з надання послуг ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) з поставок самопідйомної плавучої бурової установки, призначеної для видобунку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні пропозиції компаній були розкриті сьогодні в рамках тендерних процедур у НАК «Нафтогаз України» у Києві.

Зокрема, Hihgway Investments Processing запропонувала за свої послуги 400,344 млн. доларів, Diafol Ltd – 405 млн. доларів і ВАТ «Ризька судноверф» - 399,8 млн. доларів. Результати тендеру будуть визначені тендерною комісією через 20 календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня п.р. міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що «Нафтогаз» придбав у Сінгапурі бурову установку для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» у серпні оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).

Кінцевий термін подачі пропозицій – 21 вересня 2011 року. Термін поставки – 2011-2012 рр. Місце поставки – на умовах FCA.

Забезпечення пропозиції – задаток (32,4 млн. грн.)

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

«Чорноморнафтогаз» здійснює безперебійні поставки газу споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетоутворювальних підприємств Криму і України.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».