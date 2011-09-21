Фонд держмайна назвав початкову вартість акцій «Київенерго» і «Західенерго»

Початкова вартість запланованого до продажу 25%-го пакету акцій «Київенерго» становитиме 432 млн. 305 тис. грн., 45,1% пакету акцій «Західенерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

Про це журналістів повідомив сьогодні, 21 вересня, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, початкова ціна держпакету «Західенерго» була визначена, виходячи з ціни акцій компанії на фондовому ринку, вартість «Київенерго» була встановлена на підставі стандартизованої оцінки.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що за оцінками ФДМУ загальна кількість потенційних покупців, які можуть претендувати на заплановані до продажу акції обленерго, може становити близько 23, як українських, так і зарубіжних компаній, кількість претендентів на держпакети генерацій становить десь 13.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня п.р. вирішив продати держпакети акцій одинадцяти енергокомпаній, зокрема, 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».