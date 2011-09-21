Путін і Меркель задоволені «Північним потоком»

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела МЕРКЕЛЬ висловили задоволення у зв`язку із запуском першої нитки газопроводу «Північний потік», що має відбутися за місяць

Про це повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ за підсумками телефонної розмови голів урядів двох країн.

«Обговорювалися поточні питання торговельно-економічної співпраці з акцентом на взаємодію в галузі енергетики. З обох сторін було висловлено задоволення у зв`язку із запуском газопроводу «Північний потік”, що має відбутися за місяць», - говориться в повідомленні.

В.ПУТІН і А.МЕРКЕЛЬ констатували також стабільний характер енергетичного діалогу з тенденцією на його розширення, що зберігається.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що з’єднує Виборг у Росії і Грайфсвальд у Німеччині, прокладено по Балтійському морю. Він має сукупну заплановану пропускну спроможність 55 млрд. куб. м. Комерційні поставки першою гілкою газопроводу (27,5 млрд. куб. м.), як очікується, почнуться в 4 кв. 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, що подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. Будівництво газопроводу "Північний потік" веде Nord Stream AG – спільне підприємство, власниками якого є "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабільний») /Wintershall Holding GMBH, E.ON Ruhrgas AG (дочірня структура E.ON AG), Gasunie і GDF Suez SA.