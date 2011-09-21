Україна активно розвиватиме альтернативну енергетику - Янукович

Україна активно розвиватиме сферу альтернативної енергетики.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл, повідомляє пресс-служба глави держави. .

«Цей ринок дійсно дуже великий і має великі можливості», – зауважив Президент, додавши, що йдеться зокрема про об’єкти малої енергетики, реконструкцію існуючих ГЕС.

Глава держави окремо звернув увагу на значний ресурс розвитку в Україні вітроенергетики. Він додав, що вже відбувається процес будівництва відповідних станцій.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що в Україні вже розпочався процес будівництва сонячних електростанцій та прийняте відповідне законодавство.

Крім того, зауважив глава держави, вже прийнято рішення про розбудову та вдосконалення постачання електроенергії – триває процес модернізації відповідної структури, вкладаються «значні державні кошти».

Президент окремо звернув увагу на великі перспективи України як експортера електроенергії. «Експорт з року в рік зростає. Цей ринок є дуже перспективним», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.