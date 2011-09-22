Україна активізує роботу із власного видобутку нафти та газу - Янукович
08:30, 22 вересня 2011Енергетика
0
Україна значно активізує діяльність щодо видобутку власних нафти та газу.
На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл, повідомляє прес-служба глави держави.
«Україна буде значно активізувати свою роботу у напрямку видобутку нафти та газу на своїй території, створення у даному питанні умов згідно європейських стандартів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент додав, що в цьому контексті будуть реалізовані всі кроки, які необхідні для врегулювання чинного законодавства або підзаконних актів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter