24 вересня Янукович і Медведєв обговорять, "як будувати подальші стосунки"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір обговорити із президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 24 вересня усі ключові питання двосторонньої співпраці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив українським журналістам у кулуарах 66-ї сесії Генасамблеї ООН.
«У нас постійний діалог», – сказав він.
Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів зустрічі, президент України зазначив, що це – чергова зустріч, на якій будуть обговорені усі ключові питання. Серед них В.ЯНУКОВИЧ назвав об’єднання зусиль щодо постачання енергоносіїв у Європу, а також отримання Україною гарантій щодо транзиту газу її територією.
«Вічне питання – це ціни, і як нам будувати подальші стосунки», – додав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ відвідає Росію з робочим візитом 24 вересня.