Прем'єр-міністр Молдови ініціює об'єднання позицій з Україною для інтеграції в ЄС

Прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ вважає, що Україна і Молдова за умови об`єднання своїх зусиль на європейському напрямі зможуть швидше добитися успіху в інтеграції в Європейський Союз.

Про це В.ФІЛАТ заявив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Коммерсантъ-Украина" (№150 від 22 вересня 2011 року).

"Європа без України і без Молдови не буде повною, виходячи з багатьох аргументів - історичних, економічних, загальних цінностей. І ми повинні співпрацювати в цьому напрямі. Вчора і сьогодні, на наших зустрічах, ми говорили про нашу спільну позицію в питанні європейської інтеграції. Якщо відповісти окремо на кожне питання про спільну інтеграцію - на мою думку, в парі, не конкуруючи і не вставляючи один одному палиці в колеса, ми зможемо набагато швидше досягнути успіху", - сказав В.ФІЛАТ.

При цьому прем`єр-міністр Молдови вважає ефективнішим самостійне ведення переговорів про інтеграцію в систему європейської мережі системних операторів електроенергії ENTSO-E.

"Потрібно врахувати, що інтереси вашої країни і ситуація в Україні в енергетичній сфері зовсім інші, ніж у Молдові. Ми не є продавцями електроенергії, а, на жаль, лише споживачами. Тому для нас життєво важливо забезпечити свою енергетичну безпеку. Ми купуємо газ у "Газпрому", а крім того, у нас, по суті, 100-процентна закупівля електроенергії у РАТ "ЄЕС". У нас є поставки і з України, і з Кучурганської ГЕС, але коли дивишся на цінові пропозиції, то бачиш, що вони настільки узгоджені! Тому для нас дуже важливі проекти з приєднання до газової і енергетичної мереж Європи", - пояснив керівник уряду Молдови.