ДТЕК і «Донецьксталь» подали заявки на концесію «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита»

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК і ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (обидва - Донецьк) подали заявки на участь в конкурсах на право концесії цілісних майнових комплексів державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомив один із членів конкурсної комісії на умовах анонімності.

«Заявки подано наприкінці минулого - початку цього тижня», - повідомив співбесідник агентства.

Таким чином, кількість учасників конкурсу збільшилася до трьох компаній. Нагадаємо, раніше заявку на участь в конкурсі подала дочірня компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) ТОВ «Донпромбізнес» (Донецьк).

У прес-службі ДТЕК УНІАН підтвердили, що компанія подала свої заявки, уточнивши при цьому, що від енергохолдингу заявки подали ТОВ «ДТЕК. Ровенькиантрацит» ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня ц.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. Група ПАТ «Донецксталь» контрольована російським бізнесменом Віктором НУСЕНКІСОМ об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. Крім того, група має аграрний напрям - агрохолдинг «Донецьксталь». У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Красноармійська – Західна №1»), що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

У січні-серпні 2011 року ш/у «Покровське» збільшило видобуток вугілля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7% або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.