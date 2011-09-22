«Нафтогаз» оцінює модернізацію пріоритетних об'єктів ГТС у 5,3 млрд. дол.

НАК «Нафтогаз України» оцінює обсяг інвестицій в необхідні для реконструкції і модернізації пріоритетні об`єкти газотранспортної системи України в 5,3 млрд. дол.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це, виступаючи під час міжнародного форуму "ПЕК України: сьогодення та майбутнє", заявив заступник голови правління компанії «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

За його словами, за попередніми оцінками, на освоєння таких інвестицій знадобиться близько 7 років.

В.ЧУПРУН також повідомив, що "Нафтогаз" продовжує вести переговори з міжнародними компаніями про можливості фінансування і про умови їх участі в проекті.

«Від міжнародних компаній вже надійшло ряд пропозицій про співпрацю. Як тільки буде завершена підготовка необхідних документів, усі зацікавлені компанії зможуть взяти участь в реалізації проекту на тендерній основі", - сказав В.ЧУПРУН, додавши при цьому, що компанія також розраховує на участь у фінансуванні проекту міжнародних фінансових установ.

Заступник голови правління "Нафтогазу" також зазначив, що міжнародні банки визначаться зі своєю участю в проекті остаточного затвердження звіту компанії-консультанта Mott MacDonald, яка в даний час проводить аудит української газотранспортної системи.

У цьому зв`язку він повідомив, що НАК очікує завершення роботи компанії в жовтні ц.р.

«Я думаю, в кінці жовтня ми приймемо заключний звіт і приступимо до реалізації цього проекту більш конкретно», - сказав В.ЧУПРУН.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною складає 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою - 178,5 млрд. куб. м, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.