НКРЕ видала «Оріол Солар» ліцензію на виробництво електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики видала ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ «Оріол Солар», на яку зареєстрована третя черга сонячного парку «Охотникове» (Сакський р-н, АР Крим) потужністю 20 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в Києві у четвер, 22 вересня.

На тому ж засіданні регулятор дозволив «Оріол Солар» реалізовувати електроенергію за «зеленим» тарифом, який щомісяця встановлюється комісією для наземних сонячних електростанцій (для вересня - 533,54 коп. за 1 кВт/год без ПДВ).

Джерело агентства в НКРЕ повідомило, що розрахункова собівартість електроенергії, яку вироблятиме третя черга парку «Охотникове» і реалізовуватиме «Оріол Солар», становить 390 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Австрійська компанія Activ Solar, девелопер проекту, напередодні оголосила про дострокове завершення будівництва третьої черги «Охотникове» потужністю 20 МВт. Інсталяція з майже 90 тис. наземних фотоелектричних (PV) модулів буде щорічно виробляти 25 тис. МВт/год екологічно чистої електроенергії та запобігати утворенню до 20 тис. тонн вуглекислого газу.

Довідка УНІАН. Сонячний парк «Охотникове» - найбільша сонячна електростанція в Центральній і Східній Європі – передбачає інсталяцію близько 360 тис. наземних PV-модулів на площі 160 га загальною встановленою електричною потужністю 80 МВт. Проект реалізується в чотири черги по 20 МВт. Перші дві черги по 20 МВт експлуатують компанії «Омао Солар» і «Оспрей Солар».

«Охотникове» після введення в експлуатацію всіх запланованих 80 МВт буде щорічно виробляти 100 тис. МВт/год екологічно чистої електроенергії, достатньої для енергозабезпечення 20 тис. домогосподарств.

Activ Solar зі штаб-квартирою у Відні (Австрія) спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основними напрямками діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПрАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще в 1964 році. Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією масштабних проектів сонячної енергетики.