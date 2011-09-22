Янукович хоче створити в Україні Міжнародний центр з дослідження ризиків від ядерної енергії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що світова спільнота має не лише підвищити рівень готовності об’єктів ядерної енергетики до виникнення надзвичайних ситуацій, але й створити умови для мобілізації наукового і технічного потенціалу всього міжнародного співтовариства для ліквідації наслідків ядерних аварій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому глава Української держави наголосив у своєму виступі на Засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з питань ядерної безпеки.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ привернув увагу до значного досвіду України саме в питаннях реабілітації постраждалих територій та населення, яким вона готова поділитися.

«Важливим кроком у напрямі посилення міжнародних можливостей реагування на ядерні аварії та інциденти стало б створення в Україні за сприяння та активної участі МАГАТЕ Міжнародного науково-практичного центру з дослідження техногенних ризиків при використанні ядерної енергії», - зауважив Президент, наголосивши, що це було б вагомим внеском у гарантування безпеки для майбутніх поколінь.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання: катастрофи не можуть і не повинні стримувати технологічний прогрес. Відтак, зазначив глава держави, необхідно вже зараз починати спільну роботу з удосконалення всієї системи ядерної безпеки у світі, і Україна вже розпочала цей процес.

Президент також звернув увагу на принципову важливість питання доцільності і безпечності використання високозбагаченого урану.

Україна, наголосив глава держави, вкотре продемонструвала добру волю, відмовившись від використання високозбагаченого урану, чим зробила черговий практичний внесок у зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження. «Мені приємно констатувати, що така позиція України знайшла підтримку з боку інших держав-членів ООН», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.