На шахті в Донецькій області загинув гірник
20:23, 22 вересня 2011Енергетика
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У Донецькій області на шахті ім. Дзержинского державного підприємства «Дзержинськвугілля» (м. Дзержинськ) загинув гірник, 1982 року народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.
Трагедія сталася по час насипання вугілля лави.
Зроблені спроби реанімувати шахтаря, на жаль, не дали результату.
В даний час на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.
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