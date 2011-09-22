На шахті в Донецькій області загинув гірник

У Донецькій області на шахті ім. Дзержинского державного підприємства «Дзержинськвугілля» (м. Дзержинськ) загинув гірник, 1982 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Трагедія сталася по час насипання вугілля лави.

Зроблені спроби реанімувати шахтаря, на жаль, не дали результату.

В даний час на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.