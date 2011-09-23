Саакашвілі з трибуни ООН звинуватив Росію в енергошантажі Києва

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ під час свого виступу з трибуни Генеральної асамблеї ООН у четвер розкритикував зовнішню політику Росії, звинувативши Москву в енергетичному шантажі своїх сусідів та організації терактів.

Як передає Газета.Ru, зокрема, крім звинувачень в «окупації грузинської території», М.СААКАШВІЛІ заявив, що Росія «замість діалогу безпосередньо організовує і контролює теракти і атаки, що здійснюються різними міжнародними гравцями».

«Холодна війна закінчилася, але ембарго, шантажі і жорстокий диктат все ще використовуються проти України, Молдови та Білорусі», - цитує президента Грузії РІА «Новости».

М.СААКАШВІЛІ також пообіцяв новим режимам, які виникли на Близькому Сході в результаті народних революцій, поділитися досвідом «революції троянд».

Президент Грузії попередив, що перед новими урядами в Тунісі, Єгипті та Лівії «незабаром постануть нові проблеми», і успіх революцій у цих країнах залежатиме від того, як швидко вони почнуть проводити необхідні реформи.

М.СААКАШВІЛІ говорив англійською швидко, без пауз, не заглядаючи в жодні папери.