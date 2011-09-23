Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла прогнозну гуртову ціну на електроенергію на жовтень на рівні, встановленому для вересня - 596,48 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора.

Прогнозна гуртова ціна на електроенергію залишається незмінною з травня ц.р. На травень, у порівнянні з квітнем, ціна була підвищена на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Таким чином, з початку року прогнозна гуртова ціна зросла на 13,15% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених для січня, до 596,48 грн. за МВт/год для жовтня.

НКРЕ прогнозує, що в 2011 році гуртова ціна електроенергії на ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії під час розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної гуртової ціни зріс на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної гуртової ціни зріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна гуртова ціна електроенергії в 2008 році зросла на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).