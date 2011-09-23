Участь у тендері «Чорноморнафтогазу» має стратегічний характер - «Ризька судноверф»

Рішення ВАТ «Ризька судноверф» брати участь у тендері на поставку ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) бурової установки має стратегічний характер у плані активної співпраці з Україною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі правління компанії.

Перша спроба - участь у відкритому конкурсі на поставку ДАТ «Чорноморнафтогаз» плавучої бурової установки.

«Це дійсно поворотний проект для «Ризької судноверфі »- про масштаб та важливість цього проекту говорить не тільки сума замовлення (майже 400 млн. дол.), а й участь «Ризької судноверфі» в цьому конкурсі як генпідрядників. Підприємство готове залучити для виконання робіт інші компанії зі світовим ім`ям », - наголошують у повідомленні. Як нагадують на підприємстві, «Ризька судноверф» має всі необхідні сертифікати якості - світові та Євросоюзу.

При цьому в компанії відзначають, що оскільки в українських ЗМІ з`явилися публікації, які ставлять під сумнів професійні якості та репутацію «Ризької судноверфі», правління підприємства залишає за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі та ділової репутації підприємства з міжнародним досвідом. На підприємстві нагадують, що Латвія є учасником Євросоюзу, і підприємства, які знаходяться під юрисдикцією Латвії, зобов`язані працювати відповідно до вищих стандартів ЄС.

«Правління «Ризької судноверфі» з усією відповідальністю може заявити, що у підприємства є всі необхідні потужності, ресурси і фахівці для виконання важливого замовлення на найвищому рівні і у встановлені терміни», - заявляють у компанії.

Як нагадують у компанії, підприємство було засноване в 1913 році, з тих пір і в союзні часи накопичений величезний досвід з ремонту різних судів.

Нагадаємо, днями в українських ЗМІ з`явилася інформація про те, що «Ризька судноверф» не має досвіду будівництва великих об`єктів, і весь досвід цього підприємства пов`язаний тільки з ремонтом суден за радянських часів.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ц.р. компанії Hihgway Investments Processing (Великобританія), Diafol Ltd (Великобританія) і ВАТ «Ризька судноверф» (Латвія) подали свої пропозиції з надання послуг ДАТ «Чорноморнафтогаз» з постачання самопідйомної плавучої бурової установки, призначеної для видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря. Зокрема, Hihgway Investments Processing запропонувала за свої послуги 400,344 млн. доларів, Diafol Ltd - 405 млн. доларів і ВАТ «Ризька судноверф» - 399,8 млн. доларів. Результати тендеру будуть визначені тендерною комісією через 20 календарних днів.

Довідка УНІАН. На підприємстві «Ризька судноверф» в столиці Латвії, а також у філії судноверфі в портовому місті Лієпаї трудиться близько 2 тисяч працівників.

«Ризька судноверф» в роки незалежності Латвії поряд з ремонтами та будівництвом цивільних суден, отримала замовлення на будівництво військових кораблів для потреб Латвії та ін. На початку 2000-х років з цехів підприємства вийшла баржа, спеціально призначена для перевезення транспорту та монтування бурових установок - на замовлення французької компанії. Цього року «Ризька судноверф» завершила виробництво і передала замовнику конвертор океанських хвиль, що перетворює кінетичну енергію хвиль в електрику. Конвертор - частина масштабного проекту, над яким працюють і який фінансують організації Євросоюзу і приватні компанії. Це унікальне обладнання в даний час проходить випробування у берегів Шотландії.