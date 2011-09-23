Азаров запрошує японців взяти участь у спорудженні LNG-терміналу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запрошує японські компанії взяти участь у спорудженні LNG-терміналу, а також в інших проектах із запровадження і розвитку альтернативної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з головою комітету ділової співпраці Японії з Україною «Кейданрен», головою правління корпорації «Сумітомо» Мотоюкі ОКА.

«У цьому плані японські компанії могли б взяти участь у цих проектах», - сказав М.АЗАРОВ. Він також відзначив важливість для України залучення коштів у рамках зелених інвестицій. При цьому він підкреслив, що уряд гарантуватиме цільове використання цих коштів. «Я можу чітко гарантувати, що всі кошти, які ми одержуємо, йтимуть виключно на реалізацію екологічних проектів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві під час третього засідання Координаційної ради з економічного співробітництва України і Японки М.ОКА заявив, що інтерес японського бізнесу до України інтенсивно зростає.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу зі спорудження терміналу з приймання скрапленого природного газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Конкурс на будівництво терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал) буде оголошено 1 січня 2012 року.

До цього часу компанія Socoin (Іспанія), яка перемогла на конкурсі, має розробити ТЕО будівництва об`єкту.