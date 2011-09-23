Вибір російського проекту для добудови Х3/Х4 ґрунтувався на прагматизмі – «Енергоатом»

Вибір російської реакторної установки проекту В-392 для добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції базувався на прагматизмі.

Про це УНІАН заявив віце-президент НАЕК «Енергоатом» із ремонтів і заводського виробництва Володимир ПИШНИЙ.

За його словами, ухвалюючи рішення про відбір російського проекту, Мінпаливенерго і НАЕК виходили з того, що для технології ВВЕР, яка вже довгий час експлуатується в Україні, є вся необхідна виробнича й інженерно-технічна інфраструктура. Крім того, враховувалося й те, що цей проект установки легко вписується в існуючі конструкції Х3/Х4.

«Ми ж із вами розуміємо, що ми починаємо не з чистого аркуша. Будівельна готовність третього блоку 75%, четвертого – 27% і доцільно використовувати існуючі конструкції», - зазначив В.ПИШНИЙ.

За його словами, важливу роль у виборі проекту зіграло також розуміння логістичної проблеми доставки основного устаткування блоку – реакторної установки. В зв`язку з цим він зазначив, що, приміром, установки американського проекту АР-100 монтуються з цілісних блоків. При цьому вага одиниці устаткування досягає 800 т. Доставка таких деталей можлива лише морем, що у випадку з ХАЕС було б неможливим, оскільки портова інфраструктура України не підготовлена до прийому таких великогабаритних вантажів.

«Це найбільш прагматичний підхід, тим більше що таке великогабаритне устаткування, як реакторна установка виробництва західних компаній, передбачає транспортування водним транспортом, оскільки залізничні колії України не дозволяють проводити такі операції, як за ваговими, так і за габаритними показниками», - зазначив віце-президент.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, крім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього й четвертого енергоблоків Хмельницькою АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва й введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.