«Енергоатом»: рівень локалізації проекту добудови Х3/Х4 складе не менше 60%

НАЕК «Енергоатом» прогнозує, що рівень локалізації проекту добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції в Україні складе не менше 60%.

Таку думку УНІАН висловив віце-президент НАЕК з ремонтів і заводського виробництва Володимир ПИШНИЙ.

Він нагадав, що такий рівень залучення до участі в проекті українських підприємств був обумовлений ще в умовах конкурсу з вибору генерального підрядника добудови блоків станції. Надалі передбачається закріплення такої частки місцевої складової на рівні замовлених специфікацій, які зараз готуються Київським науково-дослідним інститутом «Енергопроект», і які будуть включені до складу остаточного варіанту робочого проекту добудови блоків.

Передбачається, що українські підрядники візьмуть на себе роботи, пов`язані з виготовленням і постачанням турбінного, насосного, компресорного, електротехнічного устаткування, а також автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП).

У зв`язку з цим В.ПИШНИЙ повідомив, що НАЕК уже досяг попередніх домовленостей про участь у проекті 53 українських підприємств. Серед них - ВАТ «Турбоатом», Сумське НВО ім. Фрунзе, АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод», «Імпульс» (с. Сєверодонецьк), «Радій» (м. Кіровоград) та інші. Також безпосередню участь у проекті візьмуть відособлені підрозділи «Енергоатома» «Атоменергомаш», «Атомремонтсервіс» і «Південтеплоенергомонтаж». Зокрема, в проекті будуть задіяні Завод спеціальних конструкцій (Енергодар), і після відновлення Завод ЗБК в Нетішині, які спеціалізуються на виготовленні нестандартних залізобетонних конструкцій для монтажу на блоках.

Крім того, сказав В.ПИШНИЙ, до участі в проекті будуть залучені українські спеціалізовані будівельно-монтажні організації.

В.ПИШНИЙ зазначив, що остаточну частку внеску українських підприємств у проект можна буде оцінити тільки після узгодження з «Атомбудекспортом» і затвердженнями проекту добудови блоків.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації 9 червня 2010 року підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які постачаються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.