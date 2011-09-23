Росія хоче врегулювати проблеми у газовій сфері з Україною на двосторонній основі

Москва . Росія розраховує на врегулювання проблем у газовій сфері з Україною на двосторонній основі.

Про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до робочого візиту до Російської Федерації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Серед пріоритетних тем – співробітництво в газовій сфері. Російська сторона, грунтуючись на непорушності діючих контрактів у даній галузі між господарюючими суб`єктами Росії та України, готова до розширення двосторонньої співпраці в газовій та інших сферах, включаючи розробку спільних взаємовигідних інвестиційних проектів», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Москві розраховують на врегулювання проблем у газовій сфері з українською стороною на двосторонній основі, як в інтересах двох країн, так і з метою забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Окрім цього, передбачається, що на переговорах у резиденції Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Завидово в контексті торгово-економічної та інвестиційної взаємодії сторони обговорять тематику Митного союзу.

В ході зустрічі очікується також обговорення проблематики Азово-Керченського врегулювання, питань військово-технічного співробітництва, важливих проектів у гуманітарній сфері.

У світлі перспективних контактів на вищому рівні глави держав обміняються думками про хід підготовки Другого російсько-українського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку, а також п`ятого засідання Російсько-Української міждержавної комісії.

У повідомленні зазначається, що проведення зустрічі президентів двох країн викликане необхідністю обговорити на вищому рівні поточний стан російсько-українських зв`язків, найбільш складні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, глави держав оцінять проміжні результати курсу, що позначився в 2010 р., на встановлення між Росією та Україною відносин реального стратегічного партнерства, обміняються думками щодо можливих нових проектів і домовленостей, що відповідають інтересам двох держав.

У Кремлі також зазначають, що в січні - липні 2011 р. російсько-український товарооборот становив 28,87 млрд. дол., збільшившись на 51,6%. Експорт Росії становив 17,85 млрд. дол. (темп зростання – 50,1%), імпорт – 11,02 млрд. дол. (темп зростання – 54,2%).

Серед країн СНД Україна зберігає позицію провідного економічного партнера РФ. При цьому частка України в загальному товарообороті Росії в 2010 р. становила 6% (у 2009 р. – 4,9%), а в січні - липні 2011 р. цей показник зріс до 6,4%, що дозволило Україні зайняти 4-е місце по торгівлі з Російською Федерацією (тоді як у 2010 р. вона займала п`яте місце).

Росія також залишається для України провідним торговим партнером – на Росію доводиться 27,1% від загального обсягу експорту українських товарів (у січні - липні 2010 р. – 24,9%) і 39,9% усього імпорту (роком раніше – 37%).

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів із цього питання.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газової суперечки з Росією про умови поставок і транзиту газу.

9 вересня в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України, порівняно з іншими країнами Європи.