У держбюджеті-2012 не врахували борг перед Росією за знижку на газ - Уманський

У проекті державного бюджету на 2012 рік не відображається заборгованість України перед Росією за Харківськими газовими угодами.

Про це в коментарі газеті "Дзеркало тижня. Україна" 24 вересня повідомив колишній в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Мова йде про знижку на газ, яка передбачена в розмірі 100 дол. за 1000 кубометрів (там пряма норма і дуже короткий текст, який трактувати двояко дуже складно). Так от: ця знижка повинна додаватися і оформлятися як державний борг України перед Російською Федерацією», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Проте, за його словами, ні в документах за 2010 рік, ні за 2011-й і ні тепер уже за 2012-й сума цього боргу в загальному розмірі держборгу не відображена. Не відображена з простої, нібито технічної причини: на сьогоднішній день не затверджена методологія обліку цього боргу.

«Але якщо враховувати, то держборг буде зовсім не в тих обсягах, які передбачені в тексті законопроекту. До поточного обсягу на кінець 2012 року необхідно додати ще близько 10 млрд. дол. Разом прямий держборг складе приблизно 500 млрд. грн.. (зростання за півтора року — 270 млрд. грн., або 120%)», — зазначив І.УМАНСЬКИЙ.